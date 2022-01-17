İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Haberler
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İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonlarında 3 kişi yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen iki operasyonda çok sayıda ilacı yurt dışına kaçak olarak çıkarmak isteyen 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen iki operasyonda çok sayıda ilacı yurt dışına kaçak olarak çıkarmak isteyen 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ilaçları yasa dışı yollarla yurt dışına götürmek isteyen zanlılara yönelik çalışmalar kapsamında, 28 Aralık'ta hareketlerinden şüphelenilen 2 kişi, bagaj emanet bölümünden 2 çanta aldıktan sonra araçla havalimanı çıkışına doğru seyrettikleri sırada durduruldu.

Gözaltına alınan şüpheliler İbrahim K. ve Rusya uyruklu Arslanali K'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada faturası ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan farklı markalarda 5 bin tablet ilaç ele geçirildi.

Ekiplerce 11 Ocak'ta yurt dışına gitmek üzere geldiği havalimanında şüphe üzerine durdurulan Libya uyruklu A.A.A.M'nin yanındaki çantada da 2 bin tablet kaçak ilaç ele geçirildi.

İki operasyonda ele geçirilen diyabet, kanser, domuz gribi ve Kovid-19 için kullanılan ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu belirtildi.

"Terör örgütü El Kaide'ye üye olmaktan" 2015'te suç kaydı bulunan şüphelilerden İbrahim K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, yabancı uyruklu iki şüpheli deport edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonlarında 3 kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonlarında 3 kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonlarında 3 kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonlarında 3 kişi yakalandı

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AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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