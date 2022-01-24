İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İNİŞ-KALKIŞLAR DURDURULDU (1) - Haberler
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İNİŞ-KALKIŞLAR DURDURULDU (1)

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İNİŞ-KALKIŞLAR DURDURULDU (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'DA etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar 18.00'a kadar durduruldu.

İSTANBUL'DA etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar 18.00'a kadar durduruldu. Havalimanına iniş yapmak için havada tur atan ve yakıt kritiğine giren Türk Hava Yolları'nın (THY) 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi.

Görüntü dökümü:

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-Havalimanında kar yağışı

-Aprondaki uçaklar


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, kar, Güncel, Haber

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