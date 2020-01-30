İstanbul Havalimanı'nda iki haftada 10 binin üzerinde maske satıldı

30.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:09

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle başta bu ülkeye seyahat edecekler olmak üzere çok sayıda yolcu, İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelere yoğun ilgi gösteriyor. Taleplere yetişmekte zorlanan eczanelerde iki haftalık sürede 10 binin üzerinde maske satıldı.



Çin'in 11 milyon nüfuslu Wuhan şehrinden yayılan Corona virüsü vakası her geçen gün artmaya devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek için Çin'in yanı sıra dünya genelinde bir dizi önlemler alınırken, İstanbul Havalimanı'nda da termal kameralı uygulama başlatılmıştı. Alınan önlemlerin yanı sıra virüs endişesiyle bireysel önlem almak isteyenler de son günlerde koruyucu maskelere yoğun ilgi göstermeye başladı. İstanbul Havalimanı'ndan özellikle Çin'e seyahat edecekler olmak üzere çok sayıda yolcu, havalimanındaki eczanelere akın ediyor.



"Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu"



Son iki haftada yolcuların koruyucu maskelere yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Eczacı Nurcan Erkul, "Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Korona virüsünden sonra Çin'e gidecek olan vatandaşlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar. Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu. Bunun yüzde 50'si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise 3 katlı maskeler" diye konuştu.



"Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz"



Taleplere yetişmekte zaman zaman güçlük çektiklerini dile getiren Erkul, "Toptan isteyenler var şu anda. Maskeler ciddi anlamda sıkıntıya girdi. Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerlerde alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu. Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu. 2 katına çıkan rakamlara ulaşıldı. Bu yüzden satışların bu kadar çok olması karaborsada da sağlıksız ortamlarda üretilen maskeler satılmaya başlandı. Bu maskeler virüslerden korumaz. Bizim önerimiz valfli maskelerin kullanılması, hava sirkülasyonun sağlayan. Sadece bir kullanımlık değil, bir kaç kez kullanılmaya müsaade eden maskelerin kullanılmasını daha sağlıklı buluyoruz. Çin'de maske probleminin ortaya çıktığını duyduk" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA