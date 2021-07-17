İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM ÖNCESİ YOĞUNLUK;  İKİ GÜNDE 2 BİN 122 UÇUŞ
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM ÖNCESİ YOĞUNLUK;  İKİ GÜNDE 2 BİN 122 UÇUŞ

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM ÖNCESİ YOĞUNLUK;  İKİ GÜNDE 2 BİN 122 UÇUŞ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Havalimanı'nda son iki günde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL Havalimanı'nda son iki günde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşandı. Verilere göre iki gün boyunca havalimanından 2 bin 122 uçuş gerçekleşti.

Bayram tatilini yurt dışı ve yurt içinde değerlendirmek isteyen yolcular dün olduğu gibi bugün de İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk nedeniyle terminal girişlerinde x-ray güvenlik noktalarında ve check-in kontuarlarında kuyruklar oluştu.  Havalimanındaki görevli hijyen timleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları için yolcuları uyardı.

YOLCU SAYISINDA ARTIŞ

Pandemiden sonra en yoğun günün yaşayan İstanbul Havalimanı'nda bayram tatilinin ilk gününde oluşan veriler de belli oldu. Buna göre havalimanından dün bin 60 uçuş gerçekleşirken bugün ise bin 62 uçuş icra edilecek. Yolcu sayılarında ise bugün 52 bin 44 iç hat ve 99 bin 226 dış hat olmak üzere toplamda 151 bin 270 kişinin seyahat etmesi bekleniyor.  Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu,  "Bugün tüm havalimanlarımızda bayram heyecanını tekrar yaşıyoruz. İgairport'da uçuş sayısı 1000'i aştı. Yolcu sayısı 150 bini geçti. Şükür seyahat özgürlüğü ve sosyal hayatımızda çok bedel ödediğimiz günlere geri dönmemek için lütfen kolları sıvayalım ve aşı olalım" dedi.

Görüntü dökümü: ----------------------İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler-Check-in kontuarlarından görüntüler-pasaport kontrol noktasından görüntüler

-detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM ÖNCESİ YOĞUNLUK;  İKİ GÜNDE 2 BİN 122 UÇUŞ - Haberler
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