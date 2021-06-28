İstanbul Havalimanı'nda "İhasavar/Dronsavar" toplantısı yapıldı
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İstanbul Havalimanı'nda "İhasavar/Dronsavar" toplantısı yapıldı

İstanbul Havalimanı'nda 'İhasavar/Dronsavar' toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda "İhasavar/Dronsavar" kullanımına ilişkin toplantı yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda "İhasavar/Dronsavar" kullanımına ilişkin toplantı yapıldı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Dr. Hasan Hüseyin Can, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan sunumun ardından İhasavar/Dronsavarlar'ın kullanımı hakkında görüş alış verişinde bulunularak bir dizi karar alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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İstanbul Havalimanı'nda "İhasavar/Dronsavar" toplantısı yapıldı - Haberler
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