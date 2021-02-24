İstanbul Havalimanı'nda içki şişelerinde sıvı kokain ele geçirildi
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İstanbul Havalimanı'nda içki şişelerinde sıvı kokain ele geçirildi

24.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:52
İstanbul Havalimanı'nda içki şişelerinde sıvı kokain ele geçirildi

İSTANBUL Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde alkollü içki görünümü verilmiş 3 şişede piyasa değeri 2,5 milyon TL olan toplam 3 kilogram 380 gram ağırlığında sıvı kokain ele geçirildi.

İSTANBUL Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde alkollü içki görünümü verilmiş 3 şişede piyasa değeri 2,5 milyon TL olan toplam 3 kilogram 380 gram ağırlığında sıvı kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemede Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi. Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının hemen ardından valizler x-ray cihazından geçirilerek narkotik dedektör köpekleri tarafından arandı. Köpekler şüpheli yolcunun valizindeki 3 içki şişesine tepki vermesi üzerine, şişeler açılarak içerisindeki alkollü içecek görünümündeki sıvından numune alındı. 

ŞİŞEDEKİ DÜZENEZEKTE FARKLI SIVI TESPİT EDİLDİ Alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan ilk analizde alkol uyarısı alınmasına rağmen incelemeye devam edildi. Detaylı araştırmada şişelerin içerisine yerleştirdikleri bir düzenek ile bir miktar içkiyi şişe ağızlarında tuttukları, bu düzeneğin altında ise farklı bir sıvı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine tespit edilen düzenek ve içerisindeki sıvı bulunduğu yerden çıkarıldı. Şişede kalan diğer sıvından alınan numunenin analizinde, bu sıvının kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı.  Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışması sonucunda içki görünümü verilen piyasa değeri 2,5 milyon TL olan toplam 3 kilogram 380 gram ağırlığında sıvı kokain ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam edildiği öğrenildi.  


İstanbul Havalimanı'nda içki şişelerinde sıvı kokain ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda içki şişelerinde sıvı kokain ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ

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