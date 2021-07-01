İSTANBUL HAVALİMANI'NDA HIRSIZLIK 15 SANİYE, YAKALANMALARI 3 DAKİKA SÜRDÜ

İSTANBUL,DHAİstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun unuttuğu çantanın içinde 6 bin lira olan cüzdanı, 15 saniyede çalan iki kişi, 3 dakika 42 saniye içinde polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL,DHA

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun unuttuğu çantanın içinde 6 bin lira olan cüzdanı, 15 saniyede çalan iki kişi, 3 dakika 42 saniye içinde polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ve hırsızların yakalanmaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen Cuma günü, İstanbul Havalimanı servis katında saat 12.15 sıralarında gerçekleşti. Havalimanının dört bir yanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri anbean izleyen polisler, yaptıkları kontroller sırasında, otobüs peronlarının yanındaki bankta siyah renkli bir çantanın unutulduğunu gördü. Bu sırada olay yerinde çantayı fark eden ve hanutçu oldukları öğrenilen iki kişinin ise çantanın fermuarını açtıklarını, içinden de bir cüzdanı aldıklarını tespit etti. Cüzdanın içini kontrol eden iki hırsızın hızla olay yerinden yürüyerek uzaklaşması üzerine durum terminal dışında devriye atan polislere bildirildi. İki hırsız saniyeler içinde yakalandı. Götürüldükleri polis merkezinde çaldıkları cüzdanı polise teslim ettikleri öğrenildi.

ÇANTAYI UNUTAN 80 YAŞINDAKİ YOLCU ANTALYA'DAN GELDİ

Geriye dönük görüntüleri izleyen polisler, içinde 6 bin lira olan cüzdanın sahibinin Antalya'dan gelen 80 yaşındaki bir yolcuya ait olduğunu belirledi. Hırsızlıktan işlem yapılan iki kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldılar.

ÇALDIĞI CÜZDANI GİZLEMEK İÇİN İLGİNÇ BİR YÖNTEME BAŞVURDU

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki hırsızın, bankta unutulan çantanın içinde 15 saniyede cüzdanı aldıkları ve yürüyerek olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine harekete geçen polislerin ise 3 dakika 42 saniye sonra iki kişiyi yakaladığı anlar kamera yansıyor. Hırsızlardan birinin ise çaldığı cüzdanı, polislerden gizlemek için başvurduğu yöntem de yine kameralara yansıdı. Hırsızın, pantolununun cebindeki cüzdanı alıp, hızlıca pantolunun içine soktuğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı