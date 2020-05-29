İSTANBUL HAVALİMANI'NDA HİJYEN EKİBİ İŞBAŞINDA
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA HİJYEN EKİBİ İŞBAŞINDA

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında seyahat kısıtlanmasının kaldırılmasının ardından Haziran ayında yolculara kapılarını açacak olan İstanbul Havalimanı'nda bütün önlemler alındı.

29.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:18

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında seyahat kısıtlanmasının kaldırılmasının ardından Haziran ayında yolculara kapılarını açacak olan İstanbul Havalimanı'nda bütün önlemler alındı. Maskesiz havalimanına giriş yapılmazken, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından kurulan 'İGA Hijyen Ekibi' yolcuların akıllı kask ile ateşlerini ölçecek.

Haziran ayında yolculara kapılarını açacak olan İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı. Yolcuların terminale girişinden uçağa binene kadar tüm önlemleri alan Havalimanı İşletmecisi İGA, terminalin birçok noktasına yolcular için hijyen ve bilgilendirme panoları yerleştirdi. Alınan karar doğrultusunda maskesiz olan yolcuların terminale girişlerine izin verilmeyecek. Yolcular terminal girişlerine konulan termal kamera ile ateşleri ölçülecek. Güvenlik kontrol noktalarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Terminale yolcuların dışında karşılama ve uğurlamaya gelenler havalimanına alınmayacak.

HİJYEN EKİBİ YOLCULARIN ATEŞLERİNİ ÖLÇECECEK

Havalimanı işletmecisi İGA, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının takip edilmesi için 'İGA Hijyen Ekibi' kurdu. Bu ekip tarafından kullanılacak akıllı kasklar habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin sıcaklık ölçümünü yapıp, sıcaklık eşik değerini aşan kişileri tespit edecek Tespit edilen bu kişiler daha sonra sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Üzerinde iki adet kamera bulunan kask aynı zamanda plaka tanıma, yüz tanıma, cep telefonu tarafından üretilen kişiye özel QR kod ile kişinin sıcaklık ölçümünü de eşleştirme özelliğine sahip. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında şu anda Dubai ve Roma Havalimanlarında kullanılan kask, tarifeli seferlerin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda da kullanılmaya başlanmış olacak

BAVULLAR ULTRAVİOLE IŞIKLARIYLA TEMİZLENECEK

Sadece yolcuların değil yolcu bagajların hijyenini de düşünüldüğünü belirten İGA yetkilileri, yolcuların bagajlarını temizlemek için yeni bir cihazı hizmete sunacak. Havalimanı giriş kapılarında bulunan x-ray cihazlarının önüne konulan ultraviyole ışıklı cihazlar yolcuların bagajlarını temizleyecek. Ayrıca x- ray cihazlarının önüne güvenli mesafe sensörleri yerleştirdi. Güvenlikten sırası bekleyen yolcuların güvenli mesafede durması için takılan sensörler, güvenli mesafeyi ihlal eden yolcu olursa sinyal veriyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA HİJYEN EKİBİ İŞBAŞINDA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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