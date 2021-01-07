İstanbul Havalimanı'nda görevli gazetecilerden Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret
07.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:58
İstanbul Havalimanı'nda görev yapan basın mensupları, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
İstanbul Havalimanı'nda görev yapan basın mensupları, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
Geçen ay İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri olarak atanan Haktankaçmaz, havalimanında görevli gazetecileri kabul etti.
Haktankaçmaz, basın mensuplarına ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Ziyarette, Haktankaçmaz'a havacılıkta yaşanan gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ