İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara özel taksi uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara özel taksi uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara özel taksi uygulaması

İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara yönelik özel mekanizmalı taksi uygulaması hayata geçirildi.

Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek

İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara yönelik özel mekanizmalı taksi uygulaması hayata geçirildi.

Engelli yolcuların da engelsiz olarak seyahat edebilmesi için dizayn edilen İstanbul Havalimanı, bu konuda yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda havalimanını kullanan bedensel engelli yolcular için, havalimanında özel koltuk mekanizmasına sahip taksi uygulamasına başladı. Böylece engelli yolcular, mekanizma sayesinde aracın dış bölümüne kadar ulaşan koltuk sayesinde rahatlıkla taksiye binebiliyor.

Başlatılan uygulamaya ilişkin İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz! Erişilebilir seyahatin adresi İstanbul Havalimanı'nda özel koltuk mekanizmasına sahip taksilerimiz ile konforlu seyahat deneyiminiz için hizmetinizdeyiz!" ifadelerine yer verildi.

Daha önce engelli yolculara yönelik bir çok düzenlemeyi hayata geçiren İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz geçtiğimiz haftalarda da Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde birinci seçilmişti. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara özel taksi uygulaması
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara özel taksi uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Caner Erkin Ümit Öztürk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara özel taksi uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:01:47. #1.14#
title