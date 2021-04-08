İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara özel 'Erişilebilir Taksi' hizmete sunuldu
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İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara özel 'Erişilebilir Taksi' hizmete sunuldu

Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara özel 'Erişilebilir Taksi' hizmete sunuldu

ENGELLİ yolcuların seyahatlerini daha rahat yapabilmesi ve tüm hizmetlerden yararlanması için özel yeniliklere giden İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA) engelli yolcular için özel taksi hizmetini hayata geçirdi.

ENGELLİ yolcuların seyahatlerini daha rahat yapabilmesi ve tüm hizmetlerden yararlanması için özel yeniliklere giden İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA) engelli yolcular için özel taksi hizmetini hayata geçirdi.

İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başlayan, binimi kolaylaştırıcı koltuk mekanizmasına sahip, erişilebilir taksiyi kullanmak isteyen yolcular,  gelen yolcu katı karşılama bölgesinde bulunan taksi masasına taleplerini ileterek taksiyi kullanabilecekler. Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz! Erişilebilir seyahatin adresi İstanbul Havalimanı'nda özel koltuk mekanizmasına sahip taksilerimiz ile konforlu seyahat deneyiminiz için hizmetinizdeyiz" denildi.


- İstanbul
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara özel 'Erişilebilir Taksi' hizmete sunuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ

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