İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara özel 'Erişilebilir Taksi' hizmete sunuldu

ENGELLİ yolcuların seyahatlerini daha rahat yapabilmesi ve tüm hizmetlerden yararlanması için özel yeniliklere giden İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA) engelli yolcular için özel taksi hizmetini hayata geçirdi.