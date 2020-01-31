İstanbul Havalimanı'nda engelli yerlerine araç park edenlere para cezası

31.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:00

İstanbul Havalimanı'nda engelli park yerlerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan 42 araç sürücüsüne toplamda 11 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul Valiliğinin yürüttüğü uygulama kapsamında, havalimanı otoparkında engellilere tahsis edilen alanlara araçlarını park eden sürücülere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, kural ihlali yapan araçları tespit ederek, tek tek işlem yaptı. Plaka sorgulamasında engellilere ait alanlara park etme hakkı olmadığı belirlenen araçların sürücülere 264 lira ceza kesildi. Engellilerin alanına park edilen araçların camına, "Bu park yeri bana ait, lütfen saygı duy" yazılı bilgilendirme afişi de asıldı.

Denetimlerde 42 aracın sürücüsüne yaklaşık 11 bin lira ceza kesildi.

Yanlış park ettiği için özür diledi

Basın mensupları tarafından görüntülenen denetimler sırasında para cezası kesilen bir otomobilin sürücüsü otoparka geldi.

Bilgilendirme afişini aracından kaldıran sürücü, yanlış park ettiği için özür diledi. Otoparkta yer bulamadığı için engelli alanına park ettiğini öne süren sürücü, "İlk defa havalimanı otoparkını kullanıyorum. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Cezanın ne kadar olduğunu bilmiyorum." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda engelli park yerlerine yönelik 21 Kasım'dan bu yana yapılan denetimlerde toplam 798 aracın sorgulandığı, 545 araca ise ceza işlemi uygulandığı bildirildi.

Havalimanında toplam 40 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor. 18 bin araç kapasiteli katlı otoparkta 907 engelli aracına park yerinde hizmet veriliyor. Otoparklardan 15 güne kadar ücretsiz yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, bizzat araçta bulunmaları ve gerekli evrakı ibraz etmeleri halinde bu hizmetten faydalanabiliyor.

Kaynak: AA