İstanbul Havalimanı'nda "Efsane Cuma"da 12,5 milyon avroluk alışveriş yapıldı

10.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:50

Efsane Cuma alışveriş haftasında, İstanbul Havalimanı'nda en fazla alışverişi Türkler yaptı.

Unifree Dutyfree açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı'ndaki ilk "Efsane Cuma" haftası, Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının alışverişleriyle hareketli geçti.

56 bin metrekarelik alanı ile sadece dünyanın en lüks global markalarıyla değil Türkiye'nin en değerli markalarıyla da Türkiye seyahat perakendesini İstanbul Havalimanı'ndan dünyaya açan Unifree'de, 22-30 Kasım'da 12 milyon 532 bin avroluk alışveriş gerçekleştirildi.

179 bin 774 kişinin alışveriş yaptığı Unifree Duty Free'de parfüm, çikolata, içecek gibi farklı kategorilerdeki 300 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapıldı. Pek çok ürünün satışında yüzde 70'lere varan artışlar yaşandı.

En fazla içecek ve şekerleme ürünlerinde artış yaşanırken bunu sırasıyla parfüm ve kozmetik, lokum gibi gıda ve hediyelik ürünler ile elektronik ve oyuncak ürünleri takip etti.

Türkler'i Çinliler ve Almanlar takip etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unifree Üst Yöneticisi Ali Şenher, İstanbul Havalimanı'nı kullananlar arasında en fazla Türkler'in alışveriş yaptığını belirterek, "Türkler Efsane Cuma'da ilk sırada yer alırken ikinci Çinliler, üçüncü ise Almanlar oldu" ifadelerini kullandı.

Öngördükleri gibi yoğun bir hafta yaşadıklarını aktaran Şenher, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'ndaki ilk Efsane Cuma haftası bizim için oldukça hareketli bir alışveriş haftası oldu. Sadece Türkiye'de değil, önde gelen birçok ülkenin havalimanında yer alan duty free'yi işlem hacimlerimizle geride bırakmaya devam ediyoruz. Mimarisi İstanbul Boğazı'ndan ilham alınarak tasarlanan ve dokuz futbol sahası büyüklüğündeki gümrüksüz alışveriş alanı Bosphorus Zone'da dünyanın en lüks markalarının yanı sıra yerli markalara da yer vererek uluslararası prestij ve yerliliği aynı anda sunma stratejilerimizle büyümeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA