İstanbul Havalimanı'nda doğan bebeğin babası: "İsmini 'İstanbul' koymayı düşünüyorum"

İstanbul Havalimanı'nda doğan bebeğin babası: "İsmini 'İstanbul' koymayı düşünüyorum"

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda dün gece dünyaya gelen bebeğin babası, "çocuğumun adını İstanbul koymayı düşünüyorum" dedi. Bebeğin annenin durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Polat ise bebeğin son derece sağlıklı olduğunu annenin ise durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Rusya'da Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Shakesanam Kabılzhan ve Mohammad Ali Smailov çifti aktarma yapmak için İstanbul Havalimanı'na dün gece akşam saatlerinde iniş yapmıştı. Pasaport kontrolünün ardından yürüdüğü esnada, Shakesanam Kabılzhan Smailov fenalaşmaya başladı. Hamile olduğu anlaşılan kadın dış hatlardan iç hatlara giden transit alanda havalimanı sağlık çalışanları kontrolünde doğum yaptı. Doğumun ardından aile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tarifsiz hisler içinde oldukları belirten baba Mohammad Ali Smailov, "Biz normalde böyle ilginç bir olayla karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Uçaktan indiğimizde böyle bir durum yoktu, dış hatlardan iç hatlara bizi gönderdiler. Baktığımda eşim yoktu arkada kalmıştı. Yürümesi de bir başkaydı. Hayır dedim devam et dedim. Belli bir mesafe yürüdükten sonra bağırmaya başladı. Sağlıkçılar ve güvenlik yetişti. Şaşırdık. Hazırlıklı değildik orada doğurdu. Maşallah çok güzel. Başka ülkelerde de çocuğum doğdu ama böylesine muamele hiçbir yerde görmemiştik. Eşimde ameliyattan çıktıktan sonra aynı şeyleri söyledi. İstanbul'da doğurdu Allah'ın işi ya büyüklerimiz var onlarla da konuşalım ama ben İstanbul koymayı düşünüyorum ismini" dedi.

"Bebek ve annenin durumu iyi"

Bebeğin sağlıklı olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Polat, "Hastamız yolculuk yaparken bir aktarma sırasında ağırlarının başlamasından sonra havalimanında doğum yapıyor. Çok nadir de olsa böyle şeyler yaşanabiliyor. Bebek 3 kilo 200 gram doğdu. Ağrılarını hissettiği ağrıyla doğumunu yapıyor. Spontane bir şekilde hiçbir müdahale olmadan doğumunu yapıyor. Hastanede gerekli müdahaleler yapılıyor şu an da hastamız gayet iyi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ