İstanbul Havalimanı'nda "Deprem Müdahale Planı" hazırlık toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı'nda "Deprem Müdahale Planı" hazırlık toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı'nda 'Deprem Müdahale Planı' hazırlık toplantısı yapıldı

İstanbul Havalimanı'nda "Deprem Müdahale Planı" kapsamında hazırlık toplantısı yapıldı.

Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

İstanbul Havalimanı'nda "Deprem Müdahale Planı" kapsamında hazırlık toplantısı yapıldı.

İGA Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi'nde, Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar, AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz ile bazı yetkililer katıldı.

Toplantı öncesinde, ARFF binası ve olası depremin ardından çadır kurulacak alanlar da incelendi. İstanbul Havalimanı Deprem Müdahale Planı'nın görüşüldüğü toplantıda, AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarla ilgili bazı kararlar alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Erkan Kandemir Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Bahar Candan Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun İsmail Kartal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Havalimanı'nda "Deprem Müdahale Planı" hazırlık toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:18:15. #1.15#
title