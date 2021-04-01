İstanbul Havalimanı'nda "Deprem Müdahale Planı" hazırlık toplantısı yapıldı

İstanbul Havalimanı'nda "Deprem Müdahale Planı" kapsamında hazırlık toplantısı yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda "Deprem Müdahale Planı" kapsamında hazırlık toplantısı yapıldı.

İGA Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi'nde, Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar, AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz ile bazı yetkililer katıldı.

Toplantı öncesinde, ARFF binası ve olası depremin ardından çadır kurulacak alanlar da incelendi. İstanbul Havalimanı Deprem Müdahale Planı'nın görüşüldüğü toplantıda, AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarla ilgili bazı kararlar alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ