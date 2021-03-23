İstanbul Havalimanı'nda deprem için eylem planı hazırlandı

İSTANBUL Havalimanı Mart Ayı Olağan Güvenlik Komisyonu toplantısında havalimanı için deprem eylem planı hazırlandı.

İstanbul Havalimanı Mart Ayı Olağan Güvenlik Komisyonu toplantısı video konferans aracılığıyla İstanbul Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz başkanlığında düzenlendi. Toplantıya havalimanında görev yapan resmi ve özel kurumların temsilcileri de katıldı. Toplantıda havalimanındaki genel güvenliğe ilişkin konuların yanı sıra İstanbul'da beklenen olası büyük depreme yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında bir dizi karar alındı.

EYLEM PLANI PAYDAŞLARIN BİLGİSİNE SUNULACAK

Alınan kararda, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi sırasında yurtdışından uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen yardımların dağıtımı ve sevki sırasında yaşanan sorunların benzerinin yaşanmaması için eylem planı hazırlandı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın öncülüğünde tüm kamu kurumlarının katılımı ile hazırlanan deprem eylem planı kurumların ve paydaşların bilgisine sunularak son şeklini alacak. Eylem planında deprem anında havalimanında görev yapan personelin havalimanına gelişi, yurt dışından gelen yardım uçaklarının kısa sürede boşaltılması ve malzemelerin enkaz bölgelerine sevki gibi detaylar yer aldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı