İstanbul Havalimanı'nda Covid-19 önlemleri Büyükelçilere anlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Havalimanı'nda Covid-19 önlemleri Büyükelçilere anlatıldı

İstanbul Havalimanı'nda alınan Covid-19 önlemleri 75 ülkenin Büyükelçi ve Konsoloslarına anlatıldı.

İstanbul Havalimanı'nda Covid-19 önlemleri Büyükelçilere anlatıldı
22.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:53

İstanbul Havalimanı'nda alınan Covid-19 önlemleri 75 ülkenin Büyükelçi ve Konsoloslarına anlatıldı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiriliği tarafından havalimanında düzenlenen Covid 19 paneline 75 ülkenin büyükelçi ve konsolosları katıldı.

Panelde İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak, İGA ve Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri alınan tedbirleri anlattı.

İstanbul Havalimanı'nda Büyükelçilere alınan önlemleri anlatan Şanlı, "Pandemi sürecinin bizlere öğretmiş olduğu bir çok süreç vardır. Bunların başında dünyanın ortak yaşam alanı olduğudur ve sandığımızdan çok daha küçük dünyada birlikte yaşadığımızı pandemi süreciyle öğrenmiş oldu. Bir başka gerçek pandemi ile nasıl mücadele edeceğimizi öğrendik. Bugün rahatlıkla ifade edebilirim ki başta ülkem olmak üzere tüm dünya ülkeleri bu süreçten öğrenerek çıkmış bulunmakta. Gelecekte olası salgınlara karşı ne yapacağını bilen bir dünyadan bahsediyoruz. Geliştirilen sigorta paketi kapsamında ülkemizde turistik amaçlı gelen tüm yolcuların COVİD-19 kaynaklı tedavi ve mecburi konaklama durumları sigorta kapsamında alınmış ve kamu güvencesi getirilmiş. Bunun yanında havalimanımızda günlük 40 bin aşkın kapasiteli bir test laboratuvarı ile gelen ve giden tüm yolculara test edilme imkanı sunan bir merkez kurulmuştur" diye konuştu.

Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak ise, Covid 19 sürecinde yaptıkların çalışmaları anlatarak, "13 Ocak'ta biz ilk havalimanımızda risk analizi yaptık hangi havayollarının özellikle bu bölgeden uçtuklarını belirledik. Sefer sayılarını ve frekanslarını tespit ettik. Yolcularımız için COVİD enfeksiyonu ile ilgili rehber hazırlandı. 20 Ocak'ta o bölgeden uçuşları olan Türk Hava Yolları ve Çin Havayolları yetkilileri ile görüşerek ortak bir yol haritası belirledik. Eğer bu uçuşlarda şikayeti olan bir yolcu olursa bizim birimimize haber verilmesi bizim sağlık ekibi muayene ve kontrol etmeden herhangi bir yolcu inişine izin verilmesini istedik. 22 Ocak'ta Ankara'da yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra özellikle Çin bölgesinden gelen uçaklara termal kamera ile taramalara başladık" şeklinde konuştu.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında terminalde iki adet karantina odası bulunduğunu hatırlatan Kavak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birincisi apron bölgesinde bulunan, havalandırması özel olan bir ameliyathane ortamı sağladığımız ultraviyole sistemleriyle dezenfekte edilen iki yataktan oluşan karantina alanı. Diğer alanımız ise terminal içindeki vak'aları izole etmek için 8 yataklı bir karantina odamız da mevcut. 5 Şubat'ta tüm uluslar arası uçuşlarda termal kamera uygulaması başlatıldı ve termal kamera sayımızı 10'a çıkardık. Pasaport öncesinde semptomu olan veya giriş yasağı olan ülkelerden aktarmalı gelen yolcularımız için de sınır muayene noktası oluşturduk iki alanda. Hekimlerimiz tarafından bu hastalarımız değerlendirildi ondan sonra ülkelere girişi veya olası vak'a olarak düşündüğümüz yolcuların hastaneye sevkleri sağlandı."

Buradan alınan test sonuçları geçerli.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor Ekonomi
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı Ekonomi
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti Spor
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mensur Işık Halife Hafter Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Selçuk Yöntem Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Malcolm Thomas Tahir Karapınar İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Ula Muğla Erkek
Şu an buradasınız: İstanbul Havalimanı'nda Covid-19 önlemleri Büyükelçilere anlatıldı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 16:51:48. #1.15#
title