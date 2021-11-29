İstanbul Havalimanı'nda çocuklu aileler, "Buggy" hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor - Haberler
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İstanbul Havalimanı'nda çocuklu aileler, "Buggy" hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı'nda çocuklu aileler,

İstanbul Havalimanı'nda küçük çocuklu aileler, dört tekerlekli hafif araba "Buggy" hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor.

İstanbul Havalimanı'nda küçük çocuklu aileler, dört tekerlekli hafif araba "Buggy" hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İga'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çocuklarla seyahat etmenin konforu İstanbul Havalimanı'nda yaşanır. Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı'nda küçük çocuklu ailelerimiz, Buggy hizmetimizden ücretsiz olarak faydalanabilir" ifadelerine yer verildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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