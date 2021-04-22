Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda " Şimdi Çocukların Zamanı "
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda " Şimdi Çocukların Zamanı "

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hayata geçirdiği Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı "konsepti ve Şimdi Çocukların Zamanı" lansmanını korona virüs salgını nedeniyle dijital ortamda kutladı.

İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hayata geçirdiği Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı "konsepti ve Şimdi Çocukların Zamanı" lansmanını korona virüs salgını nedeniyle dijital ortamda kutladı.

İstanbul Havalimanı'nı kullanan çocuklu ailelerin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak veya daha eğlenceli bir hale getirmek için yoğun çaba harcayan İGA, çocuklar için özel uygulamaları hayata geçirdi. Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi koşullarında bu yıl dijital bir festival niteliğinde kutlanırken, Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı konsepti olan "Şimdi Çocukların Zamanı" lansmanı ile tanıtıldı.

"Çocuklara özel hizmet "

Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı konsepti adı altında İstanbul Havalimanı'nda çocukların havalimanı içinde keyifli vakit geçirebilmeleri için tasarlanan 5 farklı oyun konseptinin ön plana çıktığı oyun parklarının toplam büyüklüğü ise 700 m2'lik alanı kaplıyor. Çocuklu aileler İstanbul Havalimanı'na geldiklerinde, kendileri için tasarlanan alanlarda CİGA karakteri ile karşılaşıyorlar. Aileler havalimanı otoparkında kendilerine özel olarak tahsis edilen alanlara araçlarını park edebiliyorlar. Havalimanı terminal girişinde çocuklar ve aileleri uzay mekiği şeklinde kendileri için özel olarak tasarlanan özel kapılardan geçiş yapabiliyorlar. Çocuklar ve aileleri uçak şeklinde tasarlanan trenle uçaklarının kapısına kadar uğurlanıyorlar. İstanbul Havalimanı'nda, 0-2 yaş grubundaki çocukların ücretsiz buggy kullanımı, 0-6 yaş grubuna özel karşılama & uğurlama asistanlığı özet hizmetler kapsamında yer alıyor. - İSTANBUL

Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '
Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda ' Şimdi Çocukların Zamanı '

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Ataşehir'de kumar oynayarak kısıtlamayı delen kişilerden pes dedirten savunma; Dost meclisiyiz, iftar açıyorduk
Ataşehir'de kumar oynayarak kısıtlamayı delen kişilerden pes dedirten savunma; Dost meclisiyiz, iftar açıyorduk
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ruhsar Pekcan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Şeyma Subaşı Toprak Sergen
Spor Muslera Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda " Şimdi Çocukların Zamanı " - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:46:22. #1.16#

title