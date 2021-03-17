İstanbul Havalimanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü için "Dinle Yolcu" projesi
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İstanbul Havalimanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü için "Dinle Yolcu" projesi

17.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:52

İstanbul Havalimanı'nda, "Dinle Yolcu" projesiyle Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü kutlandı.

İstanbul Havalimanı'nda, "Dinle Yolcu" projesiyle Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü kutlandı.

İGA açıklamasında, 19 Mart'a kadar İstanbul Havalimanı terminalinde Çanakkale Zaferi'nin günümüze ulaşan destanlarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla insan-billboard etkileşimi üzerine kurulu proje gerçekleştirildiği kaydedildi.

Proje için ilk olarak Çanakkale Savaşı'na ilişkin billboard afişleri hazırlandı ve içlerine yüz tanıma cihazı ve gopro kameralar eklendi. Siper ve bayraklarla süslenen billboardlara odaklanan yolcular 5 saniye sonra kahramanların ağzından hikayesini dinliyor.

Açıklamada, "Çanakkale'de o döneme kadar görülmüş en büyük donanmaya "Dur Yolcu" diyerek geçit vermeyen kahraman askerlerden Seddülbahir Kahramanı Yüzbaşı Yusuf Kenan, Anafartalar'da 56. Fırkada erkek kılığına girerek mücadele eden Hatice Hanım, Conkbayırı'nda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" sözlerine şahitlik etmiş Kayserili Mehmet, DinleYolcu diyerek savaş esnasındaki duygularını terminal içerisindeki yolculara anlatıyor." denildi.

İstanbul Havalimanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü için 'Dinle Yolcu' projesi
İstanbul Havalimanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü için 'Dinle Yolcu' projesi
İstanbul Havalimanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü için 'Dinle Yolcu' projesi
İstanbul Havalimanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü için 'Dinle Yolcu' projesi
İstanbul Havalimanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü için 'Dinle Yolcu' projesi
İstanbul Havalimanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü için 'Dinle Yolcu' projesi
İstanbul Havalimanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü için 'Dinle Yolcu' projesi
İstanbul Havalimanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü için 'Dinle Yolcu' projesi
İstanbul Havalimanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü için 'Dinle Yolcu' projesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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