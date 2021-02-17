İstanbul Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlemler sürüyor
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İstanbul Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlemler sürüyor

17.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:18

İstanbul Havalimanı'nda, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle uçaklarda buzlanmayı önlemek için de-icing (buz çözme) işlemi uygulanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle uçaklarda buzlanmayı önlemek için de-icing (buz çözme) işlemi uygulanıyor.

Havalimanı işletmesi İGA'nın 300 kişiden oluşan karla mücadele ekibi, 130 araç ve ekipmanla 7/24 esasına göre pist, apron ve diğer alanlarda kar temizlik çalışması yapıyor.

Alanda buzlanmaya karşı apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda, uçaklara iniş sonrasında ve kalkış öncesinde de-icing (buz çözme) işlemi uygulanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlemler sürüyor
İstanbul Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlemler sürüyor
İstanbul Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlemler sürüyor
İstanbul Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlemler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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