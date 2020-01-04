İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu

04.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:35

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" kapsamında ticareti yasak olan gümrüklenmiş değeri 310 bin lira olan 77 adet bufalo boynuzu Edirne'de yapılan operasyonda ise 235 canlı güvercin ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda; Uganda'nın Entebbe Havalimanı'ndan gelen iki şahıs, Bakanlığın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan risk analizi sonucu riskli olarak değerlendirildi. Şahısları taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından şüpheli yolcular tespit edilerek gözetim altına alındı. Yolcular, gümrüğe tabi eşyam yoktur beyanı anlamına gelen "Yeşil Hattı" kullanarak ülkeye giriş yapmak üzereyken gümrük muhafaza ekiplerince durduruldu. Valizleri önce x-ray taramasına tabii tutulan yolcular, daha sonra da fiziki olarak arandı. İki şahsın bagajlarında toplam 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi. Ele geçirilen bufalo boynuzlarının gümrüklenmiş değerinin 310 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.



Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise Yunanistan'dan gelen bir minibüs riskli bulundu. Aracın rutin gümrük kontrolü sırasında bagajında kafesler bulunduğu dikkat çekti. Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli araçta yapılan aramada araç bagajında bulunan 13 kafes içerisinde toplamda 235 canlı güvercin yakalandı. Her iki operasyonda ele geçirilen bufalo boynuzları ve güvercinler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Sorumlular hakkında yürütülen tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA