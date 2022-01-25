İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BİR PİST UÇUŞLARA AÇILDI

YOĞUN kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist saat 12.00 itibariyle uçuşlara açıldı.

YOĞUN kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist saat 12.00 itibariyle uçuşlara açıldı.

Kar yağışı nedeniyle uçuşların durulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerinden biri saat 12.00 itibariyle öncelikle kar yağışı nedeniyle havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlarda olacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak resmi twitter hesabından "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12: 00'de trafiğe açılmıştır" paylaşımında bulundu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri