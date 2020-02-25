İstanbul Havalimanı'nda bir ilk

25.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:55

İstanbul Havalimanı'nda yolculara hizmet vermek üzere yapılan adliye binası hizmete girdi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımız pasaport kontrolünden geçerken yakalamaları olduğu fark ediliyor. Emniyet ekiplerimiz bu vatandaşlarımızı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır ediyordu. Biz bu uzun süreci kısalttık. 15 günde çok olumlu tepkiler aldık" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda açılan ve Türkiye'de ilk olan adliye binası hizmet vermeye başladı. 10 Şubat tarihinde hizmet vermeye başlayan Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası binası, yolcuların uçak kaçırmalarını önlüyor. İstanbul Havalimanı'nda açılan yeni Adliye binasını tanıtan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'nın eksiksiz bir adliye yaptığını söyledi.

Yeni adliye binasında çalışanların tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğünü söyleyen Memiş, "Öncelikle İstanbul Havalimanı'na yakışır bir hizmet binası olmasını düşündük. Çağdaş bir konseptle burayı gerçekleştirdik. Adalet Bakanlığımızın oluru, görüşleri ve destekleriyle, bize havalimanı tarafından tahsis edilen yerde en güzel şekilde bir bina oluşturmaya çalıştık. İhtiyaçlara binaen eksiksiz bir sistem kurmaya çalıştık. Birimimizde, savcı ve hakim odası, duruşma salonu, toplantı salonu, istirahat mekanları, mutfak ve benzeri ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz odalarımız ile arşiv bölümümüz mevcut" diye konuştu.

Bu uygulama dünyada tek

İstanbul Havalimanı'nda açılan yeni adliye binasının dünyada tek olduğunu söyleyen Memiş, "Buradan sonra büyük havalimanlarında da hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Biz burada startı verdik. Burada bir uygulama oluşturacağız. Ondan sonra diğer havalimanlarına da örnek oluşturacağı düşüncesindeyiz. Zaten 15 gün zarfında çok olumlu tepkiler aldık. İnsanları uçaklara yetiştirdik. Mesela Türkistan'a uçacak bir vatandaşımız uçağına yetişti. Yurt içi aktarması olan vatandaşlarımız aktarmalarına yetişti. Yüzleri gülerek ayrılıyorlar, teşekkür ediyorlar. Çok olumlu karşılanıyor. Projenin amaçlanan hedeflere bu şekilde ulaştığını düşünüyoruz. Havalimanına gelen şahıslar pasaport veya kimlik kontrolünden geçiyorlar. Bu esnada yakalamaları olduğunun farkına varılıyor. Emniyet müdürlüğü yetkilileri de şahısları, bu hizmet birimi açılmadan önce Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır ediyordu veya yetkili mahkemeye götürüyordu. Biz bu aradaki uzun süren, meşakkatli süreyi kısalttık. Direkt buraya getiriliyor, burada hazır ediliyor. Türkiye'nin tüm adliyelerinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) mevcut. SEGBİS vasıtasıyla şahıslar ifadelerini veriyor. Bu şekilde hızlı bir yargılama faaliyeti gerçekleştirmiş oluyoruz Açıldığından beri 200 civarı yakalama, 200 civarı da soruşturma evrakı geldi" ifadelerini kullandı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA