İstanbul Havalimanı'nda Beklenen Hava Muhalefeti Nedeniyle Tedbirler Alındı

İSTANBUL (Bültenler) - İstanbul'da 10 Mart Perşembe akşamından itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeni ile İGA İstanbul Havalimanı'nda, seferler yüzde 30 oranında azaltıldı. Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor.

Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yolcuların güvenliği için alınan proaktif önlemler doğrultusunda ulaşımda en ufak bir aksamanın yaşanmaması için hassasiyetle çalışılıyor.

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