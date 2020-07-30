İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
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İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı için yurt içi ve dışına seyahat etmek isteyen yolcular dolayısıyla İstanbul'daki havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
30.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:03

Kurban Bayramı için yurt içi ve dışına seyahat etmek isteyen yolcular dolayısıyla İstanbul'daki havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarında arife gününde yolcu yoğunluğu sabah saatlerinde başladı.

Havalimanlarına gelen yolcular, güvenlik, kontuar bankoları ile pasaport noktaları önünde yoğunluk oluşturdu.

Yolcuların havalimanlarına girişlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü.

Yolculara sosyal mesafeye dikkat etmesi konusunda İGA ile Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri görevlileri uyarılarda bulunuyor.

Güvenlik kontrolünden geçerek havalimanlarına giriş yapan yolcuların pandemi tedbirleri kapsamında kişisel önlemlerini alarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Bazı yolcular memleketine, bazıları tatil beldelerine gitti

Bazı yolcular, Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle memleketlerine gidemediklerini, bu bayramda sevdiklerine kavuşmak için yola çıktıklarını anlatırken, bazıları da tatil beldelerine gittiğini ifade etti.

Kurban Bayramı'nı memleketi Savas'ta geçireceğini belirten yolculardan Hakan Akdağ, "Geçen bayram gidememiştik, biletimiz iptal olmuştu, bu bayram gideceğiz. Normal hayatımdaki tedbirleri uyguluyorum. Maskemiz ve dezenfektanımız var. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Köye gittiğim için orada kurallar biraz daha rahat olabiliyor. Daha kapalı bir çevre olduğu için dışarıdan gelen pek yok." diye konuştu.

"Pandemi kurallarını dikkate alarak gideceğiz"

Trabzon'a giden avukat Recep Doğan, doktor eşi Ayşe Ebrar Doğan ile koronavirüs tedbirlerine hassasiyetle uyduklarını belirterek, "Her gün aldığımız önlemleri bu dönemde de alacağız. Özlediğimiz anne ve babamızı ziyaret edeceğiz. Dolayısıyla her ne kadar özlemişsek bile yine pandemi kurallarını dikkate alarak gideceğiz. Yine kurban keseceğiz, belirlenen kurallar çerçevesinde bunu gerçekleştireceğiz. Maalesef bu virüs hayatımızı etkiledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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