İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği sürüyor

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliği sürüyor.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliği sürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda dış giriş kapılarında sabah saatlerinden itibaren zaman zaman kuyruklar oluştu.

İç hatlar gidiş ve geliş alanlarında yolcuların trafiğini yönlendirilirken, aileler için özel hizmet veren "Family First" bölümünden vatandaşların kolaylıkla geçmeleri sağlanıyor.

İGA ve güvenlik ekipleri tarafından yönlendirilen yolcular, x-ray kontrol noktaları, kontuar ile pasaport bankoları önünde yoğunluk oluşturdu.

Havalimanındaki görevli hijyen timleri de sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan yolcuları uyardı.

Bu arada bazı havayolu firmaları, artan talep nedeniyle ek seferler düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ