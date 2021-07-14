İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği başladı
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İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği başladı

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih eden vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih eden vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu.

Bu yıl 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, bayrama günler kala mega kentten ayrılmaya başladı. Tatil beldelerine ve memleketlerine tatile gitmek için hava ulaşımını tercih edenler ise, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliği arttırdı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik gün boyu devam etti. Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için özellikle iç hat kontuarlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Terminalde tatilci hareketliliği

Kurban Bayramı tatili için memleketi Erzurum'a gittiğini belirten yolculardan Akif Gören, "Tatil 9 gün ama benim 11 günlük tatilim var. Erzurum'a gidiyorum, sağlık çalışanıyım tatili biraz uzattık 11 gün dinlenip geleceğiz. Biletimi de önceden aldığım için hiçbir problem olmadı" şeklinde konuştu.

Çocuklarıyla birlikte Mardin'e giden Tenzile Toprak ise, "Annem rahatsızdı onu görmeye gidiyoruz. Bayramı da fırsat bildik. Bir de çocuklar da yeterince evde sıkıldılar. Okullar da zaten biliyorsunuz, biraz stres atsınlar. Mardin'e gidiyoruz. Fiyatlar da çok yüksekti. Son dakikaya da bırakmadık ama bayrama yakın olduğu için fiyatlar yüksek" dedi.

İstanbul Havalimanı'ndaki Kurban Bayramı hareketliliğinin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği başladı
İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği başladı
İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği başladı
İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği başladı
İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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