İstanbul Havalimanı'nda başlayan uyuşturucu operasyonu Hollanda'da bitti
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İstanbul Havalimanı'nda başlayan uyuşturucu operasyonu Hollanda'da bitti

İstanbul Havalimanı'nda başlayan uyuşturucu operasyonu Hollanda'da bitti
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve Hollanda'da son bulan operasyon kapsamında, uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton ara kimyasal ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve Hollanda'da son bulan operasyon kapsamında, uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton ara kimyasal ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hong Kong'dan hava yoluyla gelerek Türkiye üzerinden kara yoluyla Hollanda'ya transit gidecek olan 2 ton 192 kilogram ağırlığındaki eşya riskli görülerek Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'nda analiz edildi.

Analiz sonucu eşyanın beyan edilenin aksine, "amfetamin" ve "metamfetamin" cinsi uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasallardan olduğu tespit edildi.

Söz konusu maddenin ayrıca uluslararası uyuşturucu kontrol düzenlemeleri çerçevesinde Birleşmiş Milletlerin ilgili organlarınca takip edilen, ulusal mevzuatta da kullanımı ve ticareti Sağlık Bakanlığınca kontrol edilen maddelerden olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Narkokim birimlerince yürütülen incelemede, aynı gönderici ve alıcıya ait ikinci bir sevkiyat yapılacağı tespit edildi. İkinci partide Türkiye'ye gelen 2 ton 190 kilogram ağırlığındaki madde de kontrol altına alınarak gerekli laboratuvar analizleri yürütüldü.

Her iki gönderide bulunan toplam 4 ton 382 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu yapımında kullanılan maddeye el konuldu.

Operasyon Hollanda'da devam etti???????

Uyuşturucu imalinde kullanılan maddenin Hollanda'daki alıcılarının tespit edilmesi ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Hollanda kolluk birimleri ile irtibata geçildi. Uluslararası kontrollü teslimat kararı alındı.

Kontrollü teslimat uygulaması çerçevesinde kimyasal maddeye el konularak madde aynı renk ve ağırlıkta başka bir eşyayla değiştirildi. Araçlara yüklenen eşya, varış noktasına kadar önce Türkiye kolluk birimleri tarafından, sonra güzergah üzerindeki diğer ülkelerce izlendi.

Türkiye'de ve Hollanda'nın Uden şehrinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında maddenin alıcısının da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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İstanbul Havalimanı'nda başlayan uyuşturucu operasyonu Hollanda'da bitti - Haberler Ekonomi
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