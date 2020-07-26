İstanbul Havalimanı'nda 65 yaş üstü yolculara ayrıcalıklı hizmet
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İstanbul Havalimanı'nda 65 yaş üstü yolculara ayrıcalıklı hizmet

İstanbul Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen 65 yaş ve üstü yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için İGA Pass hizmetleri arasında yer alan İGA Fast Track ve İGA Buggy hizmetleri ücretsiz sunuluyor.

İstanbul Havalimanı'nda 65 yaş üstü yolculara ayrıcalıklı hizmet
26.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:30

İstanbul Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen 65 yaş ve üstü yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için İGA Pass hizmetleri arasında yer alan İGA Fast Track ve İGA Buggy hizmetleri ücretsiz sunuluyor.

İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA'dan yapılan açıklamada, haziranda uçuşların tekrar başladığı ve operasyon yoğunluğunun kademeli olarak arttığı İstanbul Havalimanı'nda, 65 yaş ve üstü yolcular için yeni bir uygulamaya geçildiği ve bu doğrultuda yolculara seyahatlerinde özel hizmetler sunulacağı belirtildi.

Salgın sürecine özel ücretsiz ya da indirimli verilecek hizmetlerle bu kategoride bulunan yolcuların havalimanı deneyimlerinin en üst seviyeye çıkarılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Koronavirüs salgını süresince sağlıklarını korumak amacı ile sokağa çıkmaları kısıtlanan, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü yolculara, seyahatlerinde kolaylık sağlamak ve en önemlisi havalimanında geçirecekleri zamanı konforlu hale getirmek için İGA Pass ayrıcalıklarının yanı sıra sağlık, eczane gibi hizmetler de 31 Aralık 2020 tarihine kadar ücretsiz ya da indirimli olarak sunulacak. İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliğinde başlayacak bu deneyime Türk Hava Yolları hizmetleri de dahil olacak."

65 yaş ve üstüne İGA özel yolcu hizmetleri ücretsiz

Açıklamada, salgından olumsuz etkilenen 65 yaş ve üstü yolcuların seyahatlerini ayrıcalıklı kılmak için İGA Pass hizmetleri arasında yer alan İGA Fast Track ve İGA Buggy hizmetlerinin ücretsiz sunulmaya başlandığı ifade edildi.

Fast Track ve Buggy hizmetlerinin ücretsiz olması ile 65 yaş üstü yolcuların seyahatlerinin daha keyifli hale geldiği aktarılan açıklamada, bu yolcular için İGA özel yolcu hizmetleri arasında yer alan İGA Meet & Greet, İGA Lounge ve İGA Sleepod hizmetlerinin de yüzde 35 indirimli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, indirimli hizmetlerden faydalanmak isteyen yolcuların hizmeti satın alırken ücretin sadece yüzde 65'ini ödeyeceği, "65+ sadece yüzde 65'ini öder" sloganıyla sunulan bu hizmetlerin, belirli yaş grubunda olan yolcular için güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi de yaşatmayı amaçladığı belirtildi.

65 yaş ve üstüne sağlık hizmetleri ve eczaneler de ayrıcalıklı olacak

İstanbul Havalimanı'nda 65 yaş üstü yolculara sunulan ayrıcalıklı hizmetlerin, sağlık hizmetleri ve eczanelerin de dahil olmasıyla daha da özel bir hale geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Şafak Sağlık Grubu ile yapılan iş birliği sayesinde 65 yaş ve üstü yolculara özel muayene ücretlerinde yüzde 20 indirim uygulanıp, muayene sonrası sağlık aracı ile doktor eşliğinde uçuş kapısına kadar taşıma hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor. İstanbul Havalimanı içerisinde bulunan anlaşmalı eczanelerde ise ilaç taşıma, tansiyon ölçümü gibi hizmetler 65 yaş ve üstü yolcular için ücretsiz hale geliyor. Bu yaş grubuna ilaç dışı tüm ürünlerde yüzde 15 indirim uygulanırken, stoklarla sınırlı olmak üzere yüz maskesi, el dezenfektanı ve ilaç kutusu gibi hijyen ürünleri de ücretsiz olarak veriliyor. Tüm bunların yanı sıra, terminal içinde bulundukları noktaya ilaç talep eden 65 yaş ve üstü yolculara ilaçları hediye ürünlerle birlikte veriliyor."

"65 yaş üstü büyüklerimiz baş tacımız"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda yeni uygulamaya geçen, 65 yaş ve üstü yolculara sunulan ayrıcalıklı hizmetlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"65 yaş ve üstü büyüklerimiz bizim için çok değerli. Bu yaş gurubunda bulunan büyüklerimizin, sağlıklarının korunması adına devletimiz tarafından alınan karar ile salgın döneminde belirli bir süre sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. Onları korumak, hayatı onlar için daha kolay hale getirmek bir nevi bizlerin görevi. 65 yaş ve üstü yolcularımızın seyahatlerini kolaylaştırmak, İstanbul Havalimanı'nda geçirecekleri vakitleri daha konforlu hale getirmek için çeşitli hizmet ve ürünleri ayrıcalıklı hale getirdik. Bu yaklaşımla yolcularımız için seyahatlerini keyfe dönüştürmeyi amaçladık.

Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları da başlattığımız bu deneyime kendi hizmetlerini dahil ederek yolcu hizmetindeki bütünselliği sağlayacak. Bildiğiniz gibi İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 sonrası ana amacımızı, 'güvenli ve hijyeni üst seviyede tutan bir seyahat' ilkesinin izlenmesi yönünde belirlemiştik. Bu doğrultuda Havalimanı Pandemi Sertifikasını almış ve Kovid-19 Havacılık Sağlık Güvenliği Protokolüne de Türkiye'de imza atan ilk havalimanı olmuştuk. Hijyen anlamında sosyal açıdan 'en mesafeli' havalimanı olarak tüm yolcularımıza eşsiz bir havalimanı deneyimi sunmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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