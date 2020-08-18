İstanbul Havalimanı'nda 30 bin yolcu PCR testi yaptırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Havalimanı'nda 30 bin yolcu PCR testi yaptırdı

İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren korona virüs test merkezinde bir buçuk ayda yerli ve yabancı yolcuların yaptırdığı PCR testi sayısı 30 bine ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda 30 bin yolcu PCR testi yaptırdı
18.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:22

İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren korona virüs test merkezinde bir buçuk ayda yerli ve yabancı yolcuların yaptırdığı PCR testi sayısı 30 bine ulaştı.

Korona virüs salgını kaynaklı bazı ülkelerin yurt dışından gelecek yolcular için PCR testi zorunluluğu istemesini sonrası İstanbul Havalimanı'nda 6 Temmuz'dan itibaren test merkezi hizmet vermeye başlamıştı. Ülkelerle yapılan ikili görüşmeler doğrultusunda yurt dışı uçuşlarının kademeli olarak artması sonrası test yaptıranların sayısında da artışı beraberinde getirdi.

30 bin yolcu PCR testi yaptırdı

Test uygulamasının başladığı 6 Temmuz'dan 16 Temmuz'a kadar geçen 10 günlük sürede bin 600 kişiye PCR testi uygulanırken, dış hat uçuşlarının kademeli olarak artması ve Almanya'nın Türkiye çıkışlı tüm yolculara PCR testi zorunluluğu getirmesi sonrası test merkezine başvuruyu arttırdı. Bu nedenle ilk günlerde ortalama 200 olan günlük test sayısı bugünlerde ise yaklaşık iki bine ulaştı. Test uygulamasının başladığı 6 Temmuz'dan beri bir buçuk aylık sürede 30 bin yolcuya test yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda da test yaptırabiliyorlar

Yurt dışına çıkacak yolcular gittikleri ülkelerde ibraz edecekleri PCR testini İstanbul Havalimanı'nda bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı test laboratuvarında da gerçekleştirebiliyor. Terminal içerisinde bulunan test merkezine gelen yolcular, ortalama 5 saat içerisinde test sonuçlarını aldıktan sonra yurt dışına çıkış gerçekleştiriyor. Tüm yolcular bu test işlemini 250 lira ücret karşılığında yaptırabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Güncel
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti 3. Sayfa
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın Güncel
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı Ekonomi
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Ekonomi
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
Beşiktaş'ın forvetteki önceliği Ze Luis! Patrick Schick yedekte bekliyor
Beşiktaş'ın forvetteki önceliği Ze Luis! Patrick Schick yedekte bekliyor
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Son Dakika: Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini yarıya düşürdü
Son Dakika: Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini yarıya düşürdü
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Aamir Khan Ozan Güven Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Süleyman Seba Ahmet Ağaoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Bursa Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: İstanbul Havalimanı'nda 30 bin yolcu PCR testi yaptırdı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 10:31:32. #1.14#
title