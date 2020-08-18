İstanbul Havalimanı'nda 30 bin yolcu PCR testi yaptırdı İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren korona virüs test merkezinde bir buçuk ayda yerli ve yabancı yolcuların yaptırdığı PCR testi sayısı 30 bine ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren korona virüs test merkezinde bir buçuk ayda yerli ve yabancı yolcuların yaptırdığı PCR testi sayısı 30 bine ulaştı.

Korona virüs salgını kaynaklı bazı ülkelerin yurt dışından gelecek yolcular için PCR testi zorunluluğu istemesini sonrası İstanbul Havalimanı'nda 6 Temmuz'dan itibaren test merkezi hizmet vermeye başlamıştı. Ülkelerle yapılan ikili görüşmeler doğrultusunda yurt dışı uçuşlarının kademeli olarak artması sonrası test yaptıranların sayısında da artışı beraberinde getirdi.

30 BİN YOLCU PCR TESTİ YAPTIRDI

Test uygulamasının başladığı 6 Temmuz'dan 16 Temmuz'a kadar geçen 10 günlük sürede bin 600 kişiye PCR testi uygulanırken, dış hat uçuşlarının kademeli olarak artması ve Almanya'nın Türkiye çıkışlı tüm yolculara PCR testi zorunluluğu getirmesi sonrası test merkezine başvuruyu arttırdı. Bu nedenle ilk günlerde ortalama 200 olan günlük test sayısı bugünlerde ise yaklaşık iki bine ulaştı. Test uygulamasının başladığı 6 Temmuz'dan beri bir buçuk aylık sürede 30 bin yolcuya test yapıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA TEST YAPTIRABİLİYORLAR

Yurt dışına çıkacak yolcular gittikleri ülkelerde ibraz edecekleri PCR testini İstanbul Havalimanı'nda bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı test laboratuvarında da gerçekleştirebiliyor. Terminal içerisinde bulunan test merkezine gelen yolcular, ortalama 5 saat içerisinde test sonuçlarını aldıktan sonra yurt dışına çıkış gerçekleştiriyor. Tüm yolcular bu test işlemini 250 lira ücret karşılığında yaptırabiliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA