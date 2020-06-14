İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pist bugün açılıyor İstanbul havalimanı'nda yapımı bitirilen 3'üncü pist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacak.

İstanbul havalimanı'nda yapımı bitirilen 3'üncü pist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacak. Pistin açılması ile birlikte İstanbul Havalimanı'nın saatlik iniş kalkış kapasitesi 120 uçak olacak.

İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 3'üncü pist, cami ve devlet konukevinin açılışları bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Korona virüs önlemleri kapsamında 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarının başladığı İstanbul Havalimanı'nda bir yandan da yeni pist çalışmaları tamamlandı. Yeni pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarında mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak ve ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek. Pist ile birlikte İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükselecek.

Pistin özellikleri

Yeni pistin hizmete girmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı, 3 bağımsız ana pist ve 2 yedek pist ile toplam 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120'ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800'den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek. Piste ait taksi yolları 23 metre gövde ve her iki kısımda 10.5 metre kaplamalı banket genişliğine sahip. Taksi yollarının genişlikleri, kaplamalı banket dahil 44 metre. Taksi yollarından, 4 adeti kuzeyli operasyonlarda, 4 adeti de güneyli operasyonlarda pisten hızlı çıkışı sağlayacak özelliğe sahip, hızlı çıkış taksi yolu kullanıldı. Yeni pist ayrıca CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahip. Pisti gövde kaplaması asfalt ve beton olmak üzere iki çeşit gövde kaplaması içermekte. Pisti gövde kaplaması asfalt ve beton olmak üzere iki çeşit gövde kaplaması içermektedir. 36 pist başının bulunduğu kısımda ağırlıklı inişlerin olacağı planlanmış ve 375 metre beton kaplama yapılmıştır. Pistin geri kalan kısmı 2 bin 685 metre asfalt olarak yapılmıştır. Pistin kaplamalı banketleri de tamamıyla asfalt kaplamadır.

6 bin 230 kişi aynı anda ibadet edebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından pistin yanı sıra İstanbul Havalimanı'nda bir cami açılışı da gerçekleşecek. 8 bin 070 metrekarelik alana sahip cami bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Camide 2 adet minare bulunmakta ve yüksekliği 55 metre olup tek şerefelidir. 6 bin 230 kişinin ayı anda ibadet edeceği camide 72 adet zeminden kubbeye doğru yükselen renkli camlar bulunmakta. Kuşak bölümünde Allah'ın 99 isminin yazdığı altın varaklı kutu profilden yapılmış tezyinat çalışması yer alıyor. Bu kısmın da üzeri çatıyı oluştururken, kubbenin en üst noktasında İhlas Suresi'nin yazdığı tezyinat çalışması bulunuyor. Ana ibadet alanının kuzeyinde üst bölümde kadınlar bölümü balkon şeklinde görülebilir. Bu bölümün de üstünde yine kaburgalar arasında kalacak şekilde ayarlanmış 14 adet farklı ayetten oluşan tezyinat yazıları yer alıyor. Caminin güneyinde bulunan otoparkın toplam araç kapasitesi yaklaşık 260. Bunların 15 tanesi engelli, 7 tanesi elektrikli araç, 2 tanesi büyük araç, 14 tanesi paylaşımlı araçlar, 15 tanesi de düşük emisyonlu araçlar için ayrıldı.

Devlet konukevi 3 bin 825 metrekare

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi Şeref Salonu, dinlenme odası, üç farklı salon, fuaye, iki adet konferans salonu, mutfak, ofis, basın bekleme odası, selamlama askeri odası, personel odası, bay-bayan mescit, abdesthane ve son olarak sığınaktan oluşmakta. Yabancı ülke başkanlarının da ağırlanacağı devlet konukevi toplam 3 bin 825 metrekare büyüklüğünde. - İSTANBUL

Kaynak: İHA