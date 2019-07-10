İstanbul Havalimanı'nda 3. pist hazırlıkları sürüyor

Türkiye'yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı'nda 3. pist çalışmaları hızla sürüyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 2020'nin ikinci yarısında hizmete alınması planlanan 3. bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise Amsterdam'dan sonra ikinci havalimanı olacak.

Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı olan ve teknik özellikleri bakımından dünyanın birçok havalimanından ayrışan İstanbul Havalimanı, bağımsız 3 pisti ile yolculuk deneyimi noktasında da önemli bir rahatlama sağlayacak.

Üçüncü pist faaliyete geçtiğinde İstanbul Havalimanı, 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından 120'ye çıkarken, havayollarının slot esnekliği de artacak. Ayrıca iç hat uçuşların gerçekleştirildiği piere yakın bir konumda olan 3.pistin tamamlanması ile birlikte mevcut taksi süreleri de yüzde 50 azalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, inşaatı devam eden İstanbul Havalimanı 3. pisti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sıfırdan, rekor bir sürede inşa edilen dünyanın en büyük havalimanının İstanbul Havalimanı olduğunu hatırlatan Samsunlu, havalimanının Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer aldığını belirtti.

Dünyada eşi benzeri görülmemiş başarılı ve neredeyse kusursuz, dev bir taşınmanın ardından operasyonlarının tüm hızla sürdüğüne dikkati çeken Samsunlu, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde hem inşaatı hem taşınması ile bu özelliklere sahip bir havalimanı yok. Bunu başarmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz. 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana yaklaşık 17 milyon 500 bin yolcuyu ağırladık. Yolcuların böyle büyük bir yapıda her türlü konfora en kolay yolla sahip olacakları bir havalimanı oluşturmak için var gücümüzle çalıştık. Üç bağımsız pistimizi, gelecek yılın ilk 6 ayı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz. İnşaatı devam eden üç bağımsız pistin tamamlanması ile birlikte sağlayacağı konfor ve zaman tasarrufuyla bu hizmet kalitesi iddiamızı da zirveye taşıyacağız. İstanbul Havalimanı ülkemizin en önemli ekonomik varlığıdır. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olacaktır."

-Taksi trafiğini hızlandıracak çalışmalar devam ediyor

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda uçak taksi sürelerini daha da azaltmak için ekstra çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda, taksi yolları yüzey altına yerleştirilmesi planlanmış trafiği hızlandıracak loop sensörleri, mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarına başlandı.

Ayrıca yapılan bu çalışmalar esnasında kış öncesi planlanan taksi yolu asfalt ve boya tamir bakım çalışmaları da uygulamaya sokuldu.

Kaynak: AA