İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisi açıldı

İstanbul Havalimanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisi açıldı.

İstanbul Havalimanı'nda
14.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:52

İstanbul Havalimanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisi açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısız darbe girişimini yaptığı gece çekilen fotoğraflar ile şehit olan vatandaşların fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışına, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile bazı davetliler katıldı.

Samsunlu konuşmasında, Türkiye'nin 15 Temmuz'da Cumhuriyet tarihindeki en karanlık gecelerinden birini yaşadığını belirtti.

Türk milletinin azmi, duruşu ve kararlılığı ile o karanlık geceden darbecilere karşı tek vücut olarak aydınlığa çıkmasını bildiğini ifade eden Samsunlu, "O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çalışanlarımız, İstanbul Havalimanının inşaatını durdurarak, bu hain girişimin karşısında durdu ve üstün cesaret göstererek baskıya boyun eğmedi. Darbe sonrası milletimizin başlattığı demokrasi nöbetine her akşam İGA çalışanları da tuttukları nöbetler ile destek verdi." dedi.

Samsunlu, Türk milletinin milli irade ve demokrasiye sahip çıkmak için sokağa döküldüğü, kurşunlara siper olduğu o geceyi unutmamak için İstanbul Havalimanında zafer fotoğrafları ile 15 Temmuz'u anlatan bu serginin açılışını yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İç Hatlar giden yolcu katındaki G4 uçağa biniş kapısı karşısında kalan ana sergi alanında bulunan 45 fotoğrafın yanı sıra, iç hatlarda yer alan yolcu köprülerinin içerisinde 15 Temmuz'u anlatan görseller yer alıyor. Dış hatlarda ise A-B 'knuckle' bölümünde bulunan foto bloklar halindeki 10 fotoğraf 12 gün boyunca İstanbul Havalimanında sergilenecek. Sergiyi gezerken eminim hep beraber aynı duyguları paylaşacağız. Şehitlerimizin, gazilerimizin ülkemizin geleceğini karanlığa terk etmemek için ortaya koydukları direnişin ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatan için hiç tereddüt etmeden hayatlarını ortaya koyan 251 şehidimiz ve 2 bin 190 kahraman gazimizin anısına sergilediğimiz bu gurur tabloları, 12 gün boyunca İstanbul Havalimanında görülebilecek. Bu serginin açılışı vesilesiyle, milletçe kenetlenmemizin dördüncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyor, gazilerimizi, milletimiz uğruna canını feda eden şehitlerimizi minnetle yad ediyorum."

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ise 15 Temmuz'da devletin milli birliği, beraberliği ile demokrasinin hedef alındığını ancak milletin tek yürek olarak FETÖ/PDY darbe girişimini bastırdığını söyledi.

Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek, ecdadından aldığı güç ve ilhamla canlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Odabaş, "15 Temmuz gecesi ve sonraki günlerde ülkemizin her bir köşesinde, gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız üzerilerine düşeni yapmış, şehrinin meydanlarını doldurmuş, emanetlerine sahip çıkmış, hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuşlardır." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de kahramanlık destanı yazılan gecenin Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Şebik, 15 Temmuz'da bir lider ile milletinin neler yapabileceğini dünyaya gösterdiklerini kaydederek, "Dünyada eşi ve benzerine az rastlanır. Lideriyle milletinin aynı ortak paydada ve zihin dünyasında birleştiği, bütünleştiği, meydanlarda işgal girişimine meydan okuduğu bir durum söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda böyle anlamlı bir serginin açılışını yapmanın manidar bir tevafuk olduğunu belirten Şebik, "15 Temmuz'dan sonra sınır bölgemizde yapılan operasyonlara bakıyorsunuz. Afrin ve sınır bölgemizdeki Zeytin Dalı Harekatları... 15 Temmuz'da bu millet, bu hainlere geçit vermedi. Bugün Ayasofya Camisi hamdolsun açılmış oluyor. Beklemediğimiz yerlerden de sesler geliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yerli ve yabancı yolcuların ziyaret edebileceği "15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisinin açılış kurdelesi kesildi.

Şebik, beraber sergiyi gezen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu ile Arnavutköy Kaymakamı Odabaş'a sergide yer alan fotoğrafların hikayesini aktardı.

Sergi, 27 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu Ekonomi
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi Magazin
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan ısırığı izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan ısırığı izlerine rastlandı
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans müjdesi
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans müjdesi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Haluk Koç Mehmet Han Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Çağla Şıkel İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Ali Palabıyık Fırat Aydınus Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Antalya
Şu an buradasınız: İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisi açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 13:24:40. #1.14#
title