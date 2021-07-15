İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz belgeseli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz belgeseli

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz belgeseli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz darbe girişimi İstanbul Havalimanı'nda kurulan led ekranda yerli ve yabancı yolculara anlatıldı.

15 Temmuz darbe girişimi İstanbul Havalimanı'nda kurulan led ekranda yerli ve yabancı yolculara anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında İstanbul ve Ankara'da bazı noktalara kurulan led ekranlarda darbe girişimine karşı vatandaşların verdiği mücadele videosunu yayınlanmaya başladı. Yerli ve yabancı yolcuların geçiş noktasına kurulan led ekranda 15 Temmuz gecesi yaşananlar anlatılıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'da başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Ortaköy, Kuleli, Taksim ve Ankara'da Kızılay Meydanı'na da led kuleler yerleştirdi. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz belgeseli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Son dakika... Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
15 Temmuz gecesi 580 komandoyu durduran Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık
15 Temmuz gecesi 580 komandoyu durduran Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kadir Doğulu Sertab Erener Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz belgeseli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 17:02:50. #1.15#

title