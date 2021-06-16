İstanbul Havalimanı'na temizlik personeli alımına yoğun ilgi
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İstanbul Havalimanı'na temizlik personeli alımına yoğun ilgi

İstanbul Havalimanı'na temizlik personeli alımına yoğun ilgi
Bültenler - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nin İstanbul Havalimanı'na temizlik personeli istihdamı için yaptığı program ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

100 kişinin alınacağı iş için 220 kişi başvuruda bulundu. Form dolduran ve mülakata katılan adaylardan aranan özelliklere uyanlar havalimanında işbaşı yapacak.

Kurulduğu günden bu yana 1500'ü aşkın kişinin işe kavuşmasına aracılık eden Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yüzlerce kişiye iş imkanı sunmak için bir program daha gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'nın temizlik işlerini yürüten BinsatHolding'in eleman talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR'la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran 3800 kişiye davette bulundu.

Yüz yüze görüşmeler yapıldı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe 220 kişi katılım gösterdi. Toplantıda Binsat şirketinin insan kaynakları birimi yöneticileriyle, iş arayanlar bir araya geldi. Firma yetkilileri, adaylardan verdikleri formu doldurmalarını istedi. Başvuru işleminin ardından bütün başvuru sahipleriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Mülakatın ve incelemenin ardından istenen özelliklere uyan 100 kişi İstanbul Havalimanı'nda görevlendirilecek.

Mutluluklarına ortak oluyoruz

İstihdama katkıda bulunmak için her ay programlar yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İşsiz hemşehrilerimiz ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Vatandaşların evlerine ekmek götürmesine aracılık ederek onların mutluluğuna ortak oluyoruz" dedi.

Kariyer Merkezi'nin şirketler ile iş arayanların buluşmasına aracılık ettiği etkinlikler, önümüzdeki günlerde devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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