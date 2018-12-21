İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi 1 Ocak'tan sonra hızlandırılacak

Ulaştırma Bakanlığı, "Kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli taşınacaktır" açıklamasında bulundu.