İstanbul Havalimanı'na, Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası
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İstanbul Havalimanı'na, Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası

24.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:47
İstanbul Havalimanı'na, Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası

TÜRKİYE'NİN dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation) kapsamında Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen "Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

TÜRKİYE'NİN dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation) kapsamında Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen "Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 2009 yılında başlatılan Havalimanı Karbon Akreditasyonu kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren İstanbul Havalimanı, Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası alarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin iklim-akıllı havalimanları listesine dahil oldu. Karbon emisyonlarının azaltılmasının hedeflendiği İstanbul Havalimanı'nda, Sera Gazı Envanter Yönetim Prosedürü, sera gazı emisyonlarının ölçme ve raporlanması için ISO 14064-1 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Standardı ve Havalimanı Karbon Akreditasyon programı gerekliliklerine uygun hale getirildi.  Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İstanbul Havalimanı'nda sera gazı kaynakları belirlenerek hesaplama metodolojileri tanımlandı.

İKLİM ÜZERİNDEKİ ETKİMİZİ EN AZA İNDİRECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik konusu İstanbul Havalimanı'nda tüm süreçlerin merkezinde yer alıyor. Operasyonlarımızı çevre ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda sürdürürken, iklim dengesini korumaya da azami gayret gösteriyoruz. Almış olduğumuz bu uluslararası sertifika karbon salımı konusundaki hassasiyetimizin önemli bir göstergesi. Henüz, karbon ayak izi konusunda eski yıllara dayanan bir veri kaydımız bulunmuyor, bu nedenle 'Birinci Seviye Karbon Salımı' sertifikasına almaya hak kazandık ancak bu konuda yapacak daha çok işimiz var. Veri kayıtlarının üç yılı tamamlaması ile birlikte 2.,3., ve 4. seviyelerdeki sertifikaları da alacağımızdan hiç şüphem yok. İGA olarak, İstanbul Havalimanı'ndaki karbon ayak izimizi azaltarak iklim üzerindeki etkimizi en aza indirmeye kararlıyız. Etkin enerji yönetim sistemimiz ile sera gazına sebep olan enerji tüketimlerimizi optimize ediyor, verimlilik çalışmalarımız ile sürekli olarak iyileştiriyoruz. Açılışımızdan bu yana kısa bir süre zarfında fark oluşturan, önemli havacılık standartlarını ve yeniliklerini hayata geçirmeyi başardık, bundan sonraki süreçte de havacılık sektörünün gelişim ve ilerleyişine liderlik etmeyi amaçlıyoruz. 'İklim-akıllı bir havalimanı olarak çalışmalarımızı çevre ve sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde sürdüreceğiz."

HUBLAR ARASINDA BİR REFERANS OLDU

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec ise şunları söyledi:

"İstanbul Havalimanı'nı Havalimanı Karbon Akreditasyonu Karbon Kaynakları Haritası'nda Seviye 1'e ulaştığı için tebrik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. İstanbul Havalimanı, 2 yıl önce gerçekleşen açılışından bu yana, sürekli olarak sergilediği operasyonel mükemmellik ve sunduğu üstün müşteri hizmetleri sayesinde, küresel hub'lar arasında kısa sürede bir referans noktası haline gelmiştir. Havalimanının Havaalanı Karbon Akreditasyonuna katılması bu mükemmellik çabasının bir parçası olmakla beraber, bunun havacılık sektörünün şimdiye kadar deneyimlediği en büyük krizin ortasında gerçekleşiyor olması ayrıca övgüyle karşılanmalıdır. Hepimiz, İklim Acil Durumunun ele alınması için yaşanmakta olan sağlık krizinin sona ermesini bekleme lüksüne sahip olmadığımızın farkındayız. Bununla birlikte, Avrupa ve dünya genelindeki havalimanlarının karşı karşıya kaldığı mevcut mali yıkım bir yana, karbon emisyonlarının azaltılması normal koşullarda bile kolayca karşılanamayacak bir maliyete sahiptir. İstanbul Havalimanı'nın başarılı akreditasyonuyla ilgili bugünkü haberler, havalimanı sektörünün iklim eylemlerine olan bağlılığını sürdürdüğünü göstermektedir ki bu bağlılık sektör tarafından hafife alınmamaktadır ve kesinlikle hafife alınmamalıdır." 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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