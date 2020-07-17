İstanbul Havalimanı Müzesi, "Türkiye'nin Hazineleri-Tahtın Yüzleri" sergisiyle açıldı
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İstanbul Havalimanı Müzesi, "Türkiye'nin Hazineleri-Tahtın Yüzleri" sergisiyle açıldı

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak havalimanı olmaktan öte kültür ve sanat mekanı olarak da tasarlanan İstanbul Havalimanı'nda, Anadolu'daki medeniyetleri anlatan eserlerin yer aldığı müze açıldı.

İstanbul Havalimanı Müzesi,
17.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:46

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak havalimanı olmaktan öte kültür ve sanat mekanı olarak da tasarlanan İstanbul Havalimanı'nda, Anadolu'daki medeniyetleri anlatan eserlerin yer aldığı müze açıldı.

"Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" isimli sergiyle hizmete giren İstanbul Havalimanı Müzesi'nin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Ersoy açılışta, turizm gelirlerini arttırmak için yeni stratejileri devreye almaya başladıklarını, bunların içinde en önemlisinin de tanıtım stratejilerinde yaptıkları değişiklikler olduğu söyledi.

İlk etapta geçen sene Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, "Daha profesyonel, turizm sektörünün de yönetiminde yer aldığı bir sistemi ki dünyada 100 yıldır kullanılan bir sistemi, Türk turizm hayatına kazandırmış olduk. Tanıtım stratejilerinde çeşitliliğe giderken de özellikle yeni stratejileri devreye aldık. Bu stratejilerden bir tanesi de bugün açılışını hep beraber yaptığımız İstanbul Havalimanı Müzesi." dedi.

Müzenin havalimanıyla birlikte yolcular için yeni bir cazibe noktası olmasını hedeflediklerini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki, Anadolu'daki bütün medeniyetleri anlatan eserleri bir araya getirdiğimiz bir müzeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye'ye gelen yabancı misafirin 3'te biri İstanbul Havalimanı'ndan giriş yapıyor ve bu misafirler geçen yıl 15 milyonu bulmuştu. Türkiye'ye getirmeyi başardığımız ama İstanbul'a girmeden başka bir ülkeye transit geçiş yapan bir 15 milyon misafir daha vardı. Şimdi Türkiye'ye gelip, İstanbul'a indikten sonra başka bir ülkeye gidecek misafirin aklını çelmek, Anadolu'nun farkındalığını oluşturmak için böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz."

Ersoy, İstanbul gibi destinasyonlara her yıl ya da bazen yılda iki kez gelen devamlı misafir kitlelerinin olduğunu belirterek, bu kitleler adına da müzenin konseptini farklı kültür zenginliklikleriyle her yıl değiştireceklerini sözlerine ekledi.

"Yolcuların tatil rotalarını değiştirmek istiyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Havalimanı Müzesi'nin dünyanın en büyük havalimanı müzesi olduğunun altını çizerek, "Bu müzede sergileyeceğimiz eserlerle yolcuları, misafirleri etkilemek, onlarda iz bırakmak ve tatil rotalarını değiştirmek istiyoruz. Bin metrekarelik alanda her yıl farklı bir yüzle tanıtım yapacak müzemizin bu yılki teması 'Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri' oldu." diye konuştu.

"Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" sergisinde 29 müzeden 316 eserin yer alacağını aktaran Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Anadolu'nun ve İstanbul'umuzun binlerce yıllık birikimini, kralların, imparatorların kişisel eşyalarını, portrelerini, bir zamanlar dünyanın yönetildiği ecdat tahtını en modern teknolojik imkanlarla sergileyeceğiz. (İstanbul Havalimanı Müzesi) 90. müzemiz oluyor. Ülkemizin UNESCO dünya kültür mirası alanlarını 18 dijital ekranda ayrıca tanıtacağız. Küçük ziyaretçilerimizi de unutmadık interaktif uygulamalarla onların da ilgisini çekmeye çalışıyoruz."

"Her yolcu tarihimizdeki önemli eserleri görme fırsatına sahip olacak"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ise müzenin eşsiz koleksiyonu ile havalimanı içerisinde yolculara yeni bir çekim alanı oluşturacağına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri sergisi kapsamında tarih öncesi Göbeklitepe ve Çatalhöyük dönemlerinden kalma eserler ile tarih çağlarındaki Anadolu uygarlıklarına, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserler sergilenecek. Tarihe iz bırakmış 15 döneme ve dönemini temsil eden lider ve hükümdarlara yer verilen bir animasyon çalışmasını da müzemizde görebileceksiniz. Bu müze ile tek tek görülmesi mümkün olmayan bazı orijinal eserler, tek bir çatı altında toplanmış oldu. Türkiye'ye giriş yapan her yolcu, tek bir müzede tarihimizdeki önemli eserleri görme fırsatına sahip olacak."

Sergi hakkında

İstanbul Havalimanı Müzesi'nde ziyaret edilecek ilk sergi olan "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" koleksiyonunda, insanlık tarihinin bilinen ilk barış antlaşması "Kadeş Antlaşması" ile Osmanlı sultanlarına ait "Tılsımlı Gömlekler-Kaftanlar" gibi ilgi çekici pek çok eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Anadolu medeniyetlerinin dünya kültür tarihine miras olarak sunduğu eserlerin yer alacağı müzede, çocuklar için de bölümler bulunuyor. Müzede çocukların Türk kültürünün değerli parçalarını keşfetmesini sağlayacak interaktif oyun ve uygulamalar bulunuyor.

Kaynak: AA

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