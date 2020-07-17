"İstanbul Havalimanı Müzesi" - Tanıtım filmi
Türkiye'nin yurt dışına açılan en önemli noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda, dünyanın en büyük ülke tanıtım müzesi "İstanbul Havalimanı Müzesi", "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" konseptiyle açılıyor.
17.07.2020 09:10 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:16
Türkiye'nin yurt dışına açılan en önemli noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda, dünyanın en büyük ülke tanıtım müzesi "İstanbul Havalimanı Müzesi", "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" konseptiyle açılıyor.
Kaynak: AA