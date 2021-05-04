İstanbul Havalimanı mobil uygulaması güncellendi
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İstanbul Havalimanı mobil uygulaması güncellendi

İstanbul Havalimanı mobil uygulaması güncellendi
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanının mobil uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.

İstanbul Havalimanının mobil uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.

İGA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Uçuş Takibi" yolcuların uçuş biniş kartını tarayarak veya uygulama üzerinden uçuşunu arayarak kaydetmesini sağlıyor.

"Evden Havalimanına" özelliği, yolcuların evin kapısından havalimanında uçuşun gerçekleşeceği kapıya ulaşımının ne kadar süreceğini gösteriyor.

"Harita" uygulaması, havalimanında ihtiyaç duyulabilecek restoran, kafeterya, mağaza, banka ve ATM'leri içerirken, "İstanbul'u Keşfet" özelliği de İstanbul'daki etkinliklere ilişkin güncel bilgi veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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