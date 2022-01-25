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İstanbul Havalimanı pistlerinden biri uçuşlara açıldı

İstanbul Havalimanı pistlerinden biri uçuşlara açıldı
AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), İstanbul Havalimanı'nda bir pistin uçuşlara açıldığını duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), İstanbul Havalimanı'nda bir pistin uçuşlara açıldığını duyurdu.

Kar yağışı nedeniyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden biri saat 12.00 itibarıyla uçuşlara açıldı.

Açılan piste, havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlara öncelik verilecek.

SGHM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, Yerel, Güncel, Haber

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