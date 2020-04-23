İstanbul Havalimanı kulesi 23 Nisan'a özel kırmızı-beyaz ışıklandırıldı
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İstanbul Havalimanı, 23 Nisan, Türkiye, Haber

İstanbul Havalimanı kulesi 23 Nisan'a özel kırmızı-beyaz ışıklandırıldı

-İstanbul Havalimanı kulesi, 23 Nisan'a özel kırmızı-beyaz ışıklandırıldı İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle havalimanı'nın Hava Trafik Kontrol Kulesini Türk bayrağını...

23.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:19
İstanbul Havalimanı kulesi 23 Nisan'a özel kırmızı-beyaz ışıklandırıldı

-İstanbul Havalimanı kulesi, 23 Nisan'a özel kırmızı-beyaz ışıklandırıldı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle havalimanı'nın Hava Trafik Kontrol Kulesini Türk bayrağını temsil eden kırmızı-beyaz ışıklandırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, güne özel olarak İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesini Türk bayrağını temsil eden kırmızı-beyaz olarak ışıklandırdı. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un 100'üncü yıl şerefine yönelik tüm halkı saat 21.00'da İstiklal Marşımızı söyleme davetine, de katılan İGA İstanbul Havalimanı çalışanları da terminalde saat tam 21.00'de İstiklal Marşı'na eşlik etti.

İstanbul Havalimanı kulesi 23 Nisan'a özel kırmızı-beyaz ışıklandırıldı

Kaynak: İHA

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