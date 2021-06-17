İstanbul Havalimanı Kovid-19 Aşı Merkezi hizmete açıldı
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İstanbul Havalimanı Kovid-19 Aşı Merkezi hizmete açıldı

İstanbul Havalimanı Kovid-19 Aşı Merkezi hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan personel için kurulan aşı merkezi hizmet vermeye başladı.

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan personel için kurulan aşı merkezi hizmet vermeye başladı.

Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Engin Bulut, aşı merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Haziran itibarıyla SGK'lı çalışan bütün vatandaşlara yaş sınırlaması olmaksızın aşı hakkı tanındığını anımsattı.

Bulut, "İstanbul Havalimanı da dünyanın sayılı büyük havalimanlarından biri. Burada da 70 binin üzerinde işçimiz çalışmakta. Bu işçi kardeşlerimizin aşıya ulaşımlarını hızlandırmak ve bir an önce aşılanmalarını sağlamak hem de iş kaybını önlemek adına burada bir alan oluşturduk. Alanda 12 kabinimiz bulunuyor. 12 kabinimizde eş zamanlı olarak Kovid-19 aşısı yapılıyor." diye konuştu.

Aşı olmak üzere merkeze gelen personelin gerekli kontrol ve girişlerinin yapılıp, aşıya uygunluğunun onaylanmasının ardından aşısının yapıldığını anlatan Bulut, aşı yapılan personelin önlem amaçlı bir süre beklemesinin ardından tekrar işinin başına döndüğünü söyledi.

Engin Bulut, ilk gün olmasına rağmen havalimanı personelinin ilgisinin gayet olumlu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğunluk oluşturmama adına İstanbul Havalimanı İşletmesi'nin de (İGA) desteğiyle planlı ve programlı gidiyoruz. Güzel ve faydalı bir organizasyon açıkçası. Çalışanların ilgisi bizi çok mutlu etti. Personel sayısı 70 binin üzerinde olduğu için bir kısmı diğer sağlık kurumlarından randevu almalarına rağmen burada aşı olmak isteyen işçilerimizin tamamını biz aşılamak istiyoruz."

Aşı merkezinde isteğe bağlı olarak tüm çalışanlar 09.00-17.00 saatleri arasında aşı olabilecek. Bu hizmet, gelecek hafta itibarıyla seyahat eden Türk vatandaşlarına da sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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