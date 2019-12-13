İstanbul Havalimanı kargo terminalinde 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

13.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:50

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün kargo terminalindeki çalışması sonucunda, 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı kargo terminalinde bulunan eşyalar risk analizinden geçirildi. Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan çalışmalarda Endonezya'dan getirilerek, ABD'ye gönderilecek bir kargo riskli olarak değerlendirildi.

Muhafaza memurlarınca kargoda bulunan eşya incelemeye alındı. Şüpheli gönderi, uyuşturucu tespiti konusunda uzman dedektör köpeklerle kontrol edildi. Köpeklerin tepki vermesi üzerine gönderiden numune alınarak narkotik madde test kitinde analiz yapıldı. Analiz sonucu maddenin kratom olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen 1 ton 745 kilogram uyuşturucuya el konulurken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen maddenin "bitki temelli ve yeni nesil uyuşturuculardan " kratom olduğu, bu uyuşturucunun dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan Türkiye'de bir havalimanında ilk kez bu miktarda uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA