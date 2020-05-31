İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı görevinin... İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı video klibi İSTANBUL - İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığımız, İstanbul Havalimanı'nda oluşabilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı en üstün teknoloji ile görevinin başında.

İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı video klibi İSTANBUL - İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığımız, İstanbul Havalimanı'nda oluşabilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı en üstün teknoloji ile görevinin başında. Kaynak: AA