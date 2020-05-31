İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı görevinin...
İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı video klibi İSTANBUL - İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığımız, İstanbul Havalimanı'nda oluşabilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı en üstün teknoloji ile görevinin başında.
31.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:07
İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı video klibi İSTANBUL - İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığımız, İstanbul Havalimanı'nda oluşabilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı en üstün teknoloji ile görevinin başında.
Kaynak: AA