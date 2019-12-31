İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA "Fırtınada Atatürk Havalimanı'nın yarısı kadar pas geçme...

31.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:09

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, şehri etkileyen fırtına nedeniyle dün 13 uçağın pas geçmek zorunda kaldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık olarak yarısı seviyesindedir" denildi.



İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, fırtına nedeniyle çok sayıda uçağın pisti pas geçtiği iddialarını yalanladı. İGA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Özellikle belirtmek isteriz ki; havacılığın en önemli kuralı uçuş, can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu bilinçle çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı, İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşulları sonrası yolcuların bu durumdan etkilenmemesi adına çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul'da 2 gündür tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeni ile havalimanlarından gerçekleşen uçuşlarda da gecikmeler yaşanmıştır" ifadelerine yer verildi.



Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nın uçak pas geçme oranlarının karşılaştırıldığı açıklamada, "30.12.2019 (dün) İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen operasyonda rüzgar sebebi ile 13 pas geçme yaşanmıştır. Bu yılın Nisan - Aralık dönemi ile geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı karşılaştırıldığında; İstanbul Havalimanı'nda 620 uçak pisti pas geçerken, bu rakam Atatürk Havalimanı'nda geçen yıl 1.016 olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu yıl ortalamaları da gösteriyor ki; uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık olarak yarısı seviyesindedir. Havacılıkta pas geçme ve divert, emniyetli bir uçuşun önemli aşaması olup pilotların uçuş güvenliği için uygun gördüğü prosedürlerdir. İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda, operasyon kesintisiz olarak devam etmekte ve herhangi bir sefer iptali bulunmamaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA