İstanbul Havalimanı, işaret dilinde "işaretini" arıyor
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İstanbul Havalimanı, işaret dilinde "işaretini" arıyor

İstanbul Havalimanı, işaret dilinde 'işaretini' arıyor
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), erişilebilir iletişime dikkati çekmek amacıyla "İstanbul Havalimanı İşaret Dilinde İşaretini Arıyor" yarışmasını başlattı.

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), erişilebilir iletişime dikkati çekmek amacıyla "İstanbul Havalimanı İşaret Dilinde İşaretini Arıyor" yarışmasını başlattı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın aynı zamanda bir yaşam alanı olarak anılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu yaklaşımla her bireye eşit yaklaşan ve projeler geliştiren İGA, İstanbul Havalimanı'nda işaret dili ile hizmet veren birçok hizmet sunuyor.

Bu kapsamda, dijital danışma kiosku, mobil uygulama ve internet sitesinde işaret dili ile hizmet verilen görüntülü çağrı merkezi ile birlikte güvenlik, danışma ve özel hizmet noktalarında işaret dili eğitimi alan personellere de istihdam sağlanıyor.

İşaret dili konusunda farkındalık oluşturmak, tüm kullanıcıları sürece dahil ederek işaret adını belirlemek için 16-31 Ağustos'ta başvuruların yapılacağı yarışmayla ulusal/uluslararası erişilebilir iletişime ve "İGA Yanımda" çatısı altında hayata geçen erişilebilirlik ve farkındalık çalışmalarına dikkati çekmek amaçlanıyor.

Ücretsiz katılım sağlanabilen yarışmada, 1-12 Eylül'de öneri videoları komisyonla beraber değerlendirilecek. Yarışmada, sona kalan 3 işaret için 13-21 Eylül'de halk oylaması gerçekleştirilecek.

Yarışmanın değerlendirme komisyonunda, Dünya Sağırlar Turizm ve Medya Federasyonu Başkanı Veysel Gürsoy Çelik, Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mesut Öztürk, Sinan Bilgiç, Ersan Yücel, "The International Chess Committee of the Deaf ICDD Balkanlar Sorumlusu ve Komite Üyesi Dragon Moldovanovic, yapımcı ve işaret dili tercümanı Nurben Kendirli, yönetmen ve senarist Suat Emuce yer alıyor.

23 Eylül'de sonuçlanacak olan yarışmanın galibi, 5 bin lira değerinde çevrim içi alışveriş sitesi hediye çekini almaya hak kazanacak.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler "www.signofist.com" adresini ziyaret edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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