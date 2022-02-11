İstanbul Havalimanı ikinci kez "yılın havalimanı" seçildi

İSTANBUL Havalimanı, dünya havacılık sektörünün prestijli yayınları arasında gösterilen 'Air Transport Awards' ödüllerinde, 2021 yılının ardından bu yıl da 'Yılın Havalimanı' seçilerek, ikinci kez ödüle layık görüldü. Ödülü alan İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak ikinci defa kazanmamız İstanbul Havalimanı'nın ne denli doğru bir proje olduğunun en büyük kanıtı" diye konuştu.

Havacılık sektörünün 14 farklı kategorisinin değerlendirildiği 'Air Transport Awards' ödüllerinde, İstanbul Havalimanı üst üste ikinci kez 'Yılın Havalimanı' kategorisinde birinci seçildi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticilerinin katıldığı belirtilirken, kazananların oylama sonucu belirlendiği vurgulandı.

SAMSUNLU: 'YILIN HAVALİMANI' ÖDÜLÜNÜ ALMAK GURUR VERİCİ

HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN KURULUŞLARI SEÇİCİ KURULDA

'Air Transport Awardsö Ödülleri, her yıl Hermes - Air Transport Organizasyonu, ATN (Air Transport News) ve ALA (America Latina Aeronoticias) ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi önde gelen havacılık sektörünün kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel